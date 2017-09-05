T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Düzce'de bayram dönüşü zincirleme kaza: 8 yaralı

DÜZCE D-100 Karayolu Kapıcı sapağında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 07:26

DÜZCE D-100 Karayolu Kapıcı sapağında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara\'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Özlem Öksüz idaresindeki 34 PD 7295 plakalı otomobil D-100 Karayolu kapıcı sapağında kırmızı ışıkta bekleyen Nazmi Caferoğlu idaresindeki 81 KB 499 plakalı otomobile daha sonra da İsmail Hakkı Aslantaş idaresindeki 81 FC 262 plakalı otomobile ve Cengiz Özkan idaresindeki yabancı plakalı MK CO 81 Plakalı otomobile çarptı. Kazada İsmail Hakkı Aslantaş, Tülay Aslantaş, Mustafa Aslantaş, Cengiz Özkan, Caner Özkan, Selin Özkan, Özlem Öksüz ve Nazmi Caferoğlu yaralandı.  Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

Bayram tatilinin dönüş trafiğine denk gelen kaza nedeni ile D-100\'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra araçlar çekici vasıtası ile yoldan kaldırılması ile trafik yol normal akışına döndü. Emniyet ve Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------
-Olay yerinden görüntü
-Yaralıların ambulansa bindirilirken 
-Detaylar

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÜZCE D100 Karayolu KapıcıKazaDüzce D100 Karayolu Kapıcı SapağıEdinilenAnkaraPDD100 KarayoluNazmi CaferoğluKBHakkı AslantaşFCCengizMK COPlakalıKazadaHakkı Aslantaş Tülay Aslantaş Mustafa Aslantaş Cengiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24