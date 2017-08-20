DHA YURT - Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sırasında otomobili bırakıp kaçtı

ADANA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücüsü, yaşanan kovalamanın ardından otomobili bırakıp kaçtı.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine 01 L 6561 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtira uymayarak yoluna devma etti, polisler de peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir sivil polis memuru, yavaşlayan otomobile müdahale etmek istedi. Ancak otomobilin ön camı patlayınca, polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheli otomobili bırakıp kaçtı.

Yaralanan polis memuruna ayakta müdahale edildi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede bir \'su motoru\' ele geçirildi. Otomobil, çekici ile polis merkezine çekilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polis ekipleri

- Ambulansın beklemesi

- Yaralanan polis memuru (sivil uzun boylu)

- Polis memurunun parmağındaki sargı

- Otomobilin çekici üzerinde durması

- Otomobilin patlamış camı

- Otomobilin çekici ile götürülmesi

Haber - Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)