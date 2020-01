DHA YURT -  'Dünya Madenciler Günü'nde dualarla iş başı yaptılar

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan maden işçileri, \'4 aralık Dünya Madenciler Günü\' kapsamında, kazasız belasız üretim yapmak ve 1 hafta önce göçükte ölen 2 arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek iş başı yaptı.

Türkiye\'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak\'taki TTK\'da, yer altında ve yer üstünde toplam 7 bin 596 işçi çalışıyor. Özel ve ruhsatsız kömür ocaklarında çalışanlarla birlikte kentte maden işçisi sayısı 14 bini buluyor. Ocaklarda meydana gelen iş kazaları sonucu her yıl ortalama 10 işçi hayatını kaybediyor. Ölümün kıyısında yerin metrelerce altında çalışarak geçimlerini sağlayan, çocuklarını okutmaya çalışan madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde çalıştı.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler, iş başı yapmadan önce ocak önünde Madenciler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Geçen hafta pazartesi günü aynı ocakta meydana gelen göçükte ölen maden işçileri 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı ile 33 yaşındaki İsa Çeltik \'in yakınları ile TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, müessese müdürleri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de programda yer aldı.

Ölen 2 maden işçisi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, kazasız belasız çalışmak için de dua etti. 17 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Erol Uçak, dünya madenciler gününü buruk kutladıklarını söyleyerek, \"Acımız büyük. Burada 7 gün önce 2 arkadaşımızı kaybettik. Duyguluyuz. O arkadaşlarımızın yerinde biz de olabilirdik. Bugün dünya madenciler günü ama fazla bir şey hissedemiyoruz. Arkadaşlarımıza Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

9 yıllık madenci 38 yaşındaki Yüksel Oruçoğlu ise 4 Aralık Madenciler Gününde de yer altında çalışmaya devam ettiklerini belirterek, \"Biz çalışmaya devam edeceğiz. Devlete kömür lazım. Biz her günkü gibi işimize geldik, çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de tüm maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü\'nü kutlayarak temennilerinin kazasız bir şekilde tüm işçilerin yaşamlarını sürdürmesi olduğunu ifade etti.

Madenciler, programın ardından asansörle yerin metrelerce altına inerek iş başı yaptı.

