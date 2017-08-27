DHA YURT - Drift yapan gençler ile mahalleli arasında kavga: 8 yaralı

ŞANLIURFA’da otomobille drift yapan gençler ile mahalleli arasında çıkan, tabanca, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerindeki Küçükhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen otomobil ile drift yapan gençler ile mahalle sakinleri arasında çıkan toz nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıları taşıyan ambulans acil servise gelmesi

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Sedyeyle taşınan yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA - (DHA)

