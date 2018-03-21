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DHA YURT - Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21 Mart 2018 12:54

Bursa\'da tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çevredeki binalarla, araçların da zarar gördüğü patlama sonrası ekipler, enkaz yığınına dönen evde başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama yaptı.
Merkez Ozmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak\'taki tek katlı evde, saat 08.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ev enkaz yığınına döndü. Patlamada, evde bulunan 1 kişi ile yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç kız ile yanındaki babası olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan, henüz kimliği öğrenilemeyen genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Patlama nedeniyle çevreki binalarla, birçok araç da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkaz yığını arasında başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına devam etti.


Görüntü dökümü:
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-Zarar gören ev ve araçlar 
-Enkaz yığınından görüntü 
-Genel ve detay 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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