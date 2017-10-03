DHA YURT - Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı şehit oldu (4)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ\'A UĞURLAMA TÖRENİ

Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde 1 teröristin silahlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca için uğurlama töreni düzenlendi. 7\'nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan katıldı. Şehit Kızılca\'nın ambulanstan alınan cenazesinin katafalka bırakılmasıyla başlayan törende şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın 1 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı ve ilk görev yerinin de Silvan İlçesi olduğu belirtildi. Şehit Jandarma Uzmna Çavuş Mehmet Kızılca\'nın cenazesi okunan duaların ardından memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Şehit Kızılca\'nın cenazesinin ambulanstan alınarak katafalka bırakılması

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)