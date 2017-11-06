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DHA YURT - Diyarbakır'da korkutan yangını itfaye ve TOMA'lar söndürdü

DİYARBAKIR'da, Sanayi sitesindeki bir döşemeci dükkanında yangın çıktı

06 Kasım 2017 20:08

DİYARBAKIR\'da, Sanayi sitesindeki bir döşemeci dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede dükkanı saran alevler, eklentilere de sıçrarken, sanayi sitesinde paniğe neden olan yangına itfaye ve polis TOMA ekipleri müdahale ederek güçlükle söndürdü. 
Merkez Kayapınar ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto sanayi sitesinde bulunan bir döşemeci dükkanında bugün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla büyüyen yangına diğer esnaflar da müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa sürede dükkanın tamamını saran yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaye ekipleri ile polis TOMA araçlarıyla müdahale edildi. Dükkanın deposuna da sıçrayan yangın,  güçlükle kontrol altına alınırken, yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlardan döşeme malzemelerinin içine düşmesinden çıktığı belirtildi. Kontrol altına alınan yangının dumanları kentin bir çok noktasından görünürken, korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Alevler arasında kalan dükkan 
-Alev ve dumanların yükselmesi
-İtfaye ve TOMA ekiplerinin müdahale etmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)
 

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