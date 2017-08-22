T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Diyarbakır'da 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Polis kamerasından düzenlenen operasyon Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

22 Ağustos 2017 15:47

Polis kamerasından düzenlenen operasyon

Diyarbakır\'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 20-21 Ağustos tarihlerinde 4 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bir kamyonda yapılan arama neticesinde 415 kilo 460 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken, bir TIR\'ın üzerine yüklenmiş iş makinesinin bölmelerine zulalanmış halde 81 kilo 300 gram kubar esrar maddesi bulundu.  Aynı gün Bağlar İlçesinde bir evde yapılan aramada ise, 259 kilo 540 gram kubar esrar maddesiyle birlikte operasyonlarda toplamda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.  Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Polis kamerasından düzenlenen operasyon
-yatak altına zulalanmış esrarların bulunması
-Ele geçirilen uyuşturucular
-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

==================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PolisEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAğustosUyuşturucuTIRBağlarGörüntü Dökümü PolisALTINTAŞDİYARBAKIRDHA ==================================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24