DHA YURT - Diyarbakır'da 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Polis kamerasından düzenlenen operasyon

Diyarbakır\'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 20-21 Ağustos tarihlerinde 4 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bir kamyonda yapılan arama neticesinde 415 kilo 460 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken, bir TIR\'ın üzerine yüklenmiş iş makinesinin bölmelerine zulalanmış halde 81 kilo 300 gram kubar esrar maddesi bulundu. Aynı gün Bağlar İlçesinde bir evde yapılan aramada ise, 259 kilo 540 gram kubar esrar maddesiyle birlikte operasyonlarda toplamda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından düzenlenen operasyon

-yatak altına zulalanmış esrarların bulunması

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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