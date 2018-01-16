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DHA YURT - Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR merkez  Kayapınar ilçesinde önceki gün işlek bir cadde üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

16 Ocak 2018 13:08

DİYARBAKIR merkez  Kayapınar ilçesinde önceki gün işlek bir cadde üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, araba ile çatışma yerinden kaçan bir kişi o sırada karşıya geçmeye çalışan küçük bir kıza çarpıp metrelerce savurarak bölgeden kaçtığı da görüldü.

Görüntü Dökümü
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-MOBESE görüntüleri 

Haber: DİYARBAKIR (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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