DHA YURT - Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde önceki gün işlek bir cadde üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, araba ile çatışma yerinden kaçan bir kişi o sırada karşıya geçmeye çalışan küçük bir kıza çarpıp metrelerce savurarak bölgeden kaçtığı da görüldü.

Görüntü Dökümü

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-MOBESE görüntüleri

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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