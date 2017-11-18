DHA YURT - Diyarbakır Kulp'ta büyük operasyon: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi Şenyayla bölgesinde güvenlik güçleri tarafından PKK terör örütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu 16 PKK\'lı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kulp İlçesi kuzeyinde 16 Kasım\'da başlatılan, \"Bayrak-68 Şehit J.Er Fatih Yeniay\" operasyonu kapsamında, Alaca Köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisindeki Varikamera Tepe ile Yaylak Köyü Gühermi mevkiinde 2 ayrı grup teröristlerle sağlanan temas ve Haznaki Tepe güneyinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde bulunan teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi. Valilik açıklamasında devamla şöyle denildi:

\"Sözde Orta Saha sorumlusu Ararat telsiz çağrı adlı Doğan Diberi (K), sözde Orta Saha Muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber (K), sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Serdar Amed (K), sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan (K), sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı\'nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo (K) isimli bölücü terör örgütü mensuplarının da arasında bulunduğu 1\'i sağ, 1\'i yaralı, 14\'ü ölü olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu, 2 adet M-16 P. Tf., 2 adet PKMS Bixi Mk. Tf., 1 adet Dragunov Kannas Keskin Nişancı P. Tf., 15 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 18 adet el bombası, 4 adet M-16 P. Tf. şarjörü, 39 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. şarjörü, 1.334 adet M-16 P. Tf. fişeği, 3.326 adet PKMS Bixi mühimmatı, 4.884 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. fişeği, 11 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 3 adet termobarik roketatar mühimmatı, 15 adet roket sevk fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 10 kg TNT, 100 gr plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen silahların görüntüsü

-Ele geçirilen patlayıcıların imhası

-Genel ve detay görüntüler

Haber:DİYARBAKIR,(DHA)-

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