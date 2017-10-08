DHA YURT - Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği 





DİYARBAKIR\'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin 4\'üncü katında, saat 17.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Personel hemen alarma geçip tahliye işlemi başlatırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar, bölgeye sevk edilen onlarca ambulansla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, yangın sonrası ve söndürme çalışmaları somrasında oluşan duman bütün katlara yayıldı. Yangın ve tahliye nedeniyle bütün personel çalışmalara katılmak hastaneye üzere çağrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeye gelen ambulanslar

- Tahliye işlemleri

- Bir bebeğin ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-