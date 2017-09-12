DHA YURT - Dink cinayeti davasında Albay Ali Öz'ün Trabzon’daki dosyası ana davayla birleştirildi  

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesi olayında görevini ihmal ettiği iddiasıyla Trabzon’da yargılaması süren dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 8 jandarma görevlisi için dosyanın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davayla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul\'da öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'e suikast hazırlığı konusunda istihbari bilgiye ulaşmasına rağmen kanuni işlemleri başlatmayarak görevini ihmal ettikleri ileri sürülen dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 8 sanığın Trabzon 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Haklarında ‘Görevi ihmal’ suçlamasıyla 10 yıl önce iddianame hazırlanan sanıklar için mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme heyeti konuya ilişkin 22’inci duruşmada sanık Ali Öz\'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisi hakkında yer alan dosyanın İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

YARGITAY AĞIR CEZA\'YA GÖNDERMİŞTİ

Hrant Dink’in öldürülmesinden bir süre sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile 8 asker hakkında, \'görevi ihmal\' suçlamasıyla Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi ile 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dava açılmıştı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi 17 Mayıs 2011’de, sanık Albay Ali Öz hakkında aynı fiil nedeniyle Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi\'nde açılmış dava bulunduğundan ve aynı fiil nedeniyle bir kişinin iki kez yargılanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti. Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi ise 2 Haziran 2011’de, Hrant Dink\'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız\'ı 6\'şar, astsubaylar Okan Şimşek ve Veysel Şahin ile Hüseyin Yılmaz ve Hacı Ömer Ünalır\'ı 4\'er ay hapis cezasına çarptırmış, Gazi Günay ve Önder Araz’in ise beraatını kararlaştırmıştı.

YARGITAY SULH CEZA MAHKEMESİ’NİN KARARINI BOZMUŞTU

Trabzon 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi\'nin Albay Ali Öz ve 8 askerle ilgili verdiği karar ise Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 11 Kasım 2015 tarihli bozma kararında, suçlamalara ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi\'ne ait olduğu ve Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden kovuşturmanın birlikte yürütülmesi gerektiğinin gözetilmemesini bozma nedeni saydı. Bunun üzerine Öz, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)