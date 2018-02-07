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DHA YURT - Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı

07 Şubat 2018 01:15

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit\'ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan fabrikadan görüntü 
-Alevlerden görüntü 
-Genel ve detay 

Haber:Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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