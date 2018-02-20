DHA YURT - DHA YURT - Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmenin yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir Urla ilçesi Demircili Koy önlerinde lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

20 Şubat 2018 15:33

Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir Urla ilçesi Demircili Koy önlerinde lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. 
17 Şubat saat 09.35’te, İzmir Urla ilçesi Demircili Koy önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 26 Suriye, 12 Angola, 5 Togo, 4 Somali, 2 Kamerun, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen (23 erkek, 16 kadın, 11 çocuk) ile Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Görüntü Dökümü
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-Düzensiz göçmenlerin yakalanması 

Haber: ANKARA (DHA) 

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