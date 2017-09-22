DHA YURT - DHA YURT - Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 15 ölü, 15 kayıp 

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu teknenin batması sonucu, ölenlerin sayısı 15\'e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklama şöyle; \"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01:35‘te, ticari bir gemi tarafından Kefken/KOCAELİ 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye arama kurtarma maksatlı olarak bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur.\"

40 KİŞİ KURTARILDI, 15 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ ARANIYOR

\"Saat 05:03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05:25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye

intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05:38’te intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı Helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 15 cansız beden

denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 13-15 düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir.

Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup; 5 ticari

gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir\"

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Haber: ANKARA -KOCAELİ (DHA)

