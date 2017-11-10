T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Derik İlçesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 15 yaralı

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası'nda, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninden öğrencileri taşıyan servis mibisünün, İpek Yolu'na çıktığı sırada bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 öğre

10 Kasım 2017 17:59

MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'nda, 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreninden öğrencileri taşıyan servis mibisünün, İpek Yolu\'na çıktığı sırada bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10\'u öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Derik İlçe merkezinde düzenlene 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenine katıldıktan sonra köylerine dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'ndaki öğrencileri indirdikten sonra İpek Yolu\'na çıkmaya çalışırken, Kızıltepe yönünden gelerek Viranşehir istikametine doğru seyirhalindeki bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10 öğrenci ve servis minibüsü ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye Mardin, Kızıltepe ve Derik\'ten çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada yaralanan 15 kişi, Derik, Kızıltepe ve Mardin\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza haberini duyan öğrenci velileri de çocuklarının durumunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen öğrenci velileri, çocuklarından gelecek haberleri bekledi.
Yaralılardan 2\'isinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Görüntü Dökümü
-Hastane acil servisi önü
-Acil servise gelen öğrenci velileri
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-Emrullah KARAKAŞ/DERİK-KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

======================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARDİN DerikBoyaklı Mahallesi Sırt MezrasıKasım AtatürkYoluDerikKızıltepeViranşehirMeydanaKazaMardin KızıltepeKazadaDerik KızıltepeMardinKızıltepe Devlet Hastanesi Acil ServisiYaralılardanDökümü Hastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24