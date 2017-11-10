DHA YURT - Derik İlçesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 15 yaralı

MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'nda, 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreninden öğrencileri taşıyan servis mibisünün, İpek Yolu\'na çıktığı sırada bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10\'u öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Derik İlçe merkezinde düzenlene 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenine katıldıktan sonra köylerine dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'ndaki öğrencileri indirdikten sonra İpek Yolu\'na çıkmaya çalışırken, Kızıltepe yönünden gelerek Viranşehir istikametine doğru seyirhalindeki bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10 öğrenci ve servis minibüsü ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye Mardin, Kızıltepe ve Derik\'ten çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada yaralanan 15 kişi, Derik, Kızıltepe ve Mardin\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza haberini duyan öğrenci velileri de çocuklarının durumunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen öğrenci velileri, çocuklarından gelecek haberleri bekledi.

Yaralılardan 2\'isinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Hastane acil servisi önü

-Acil servise gelen öğrenci velileri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-Emrullah KARAKAŞ/DERİK-KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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