DHA YURT - Denizli'deki kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk öldü, 4\'ü çocuk, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak\'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi\'nden Yenişehir Mahallesi yönüne giden Ertan Tara (44) yönetimindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülüre Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül, Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Servergazi Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Baran Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Mehmet Yıldız\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Otomobil içindeki yaralılardan görüntü

- Polisin ve sağlık ekiplerinin yaralıları teselli etmesinden görüntü

- Yaralıların sedyeye alınmasından görüntü

- Otomobillerden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)