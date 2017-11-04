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DHA YURT - Denizli'de evde patlama: 5 yaralı

  DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Ahmet Yıldız'a ait evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 12:15

 
DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, Ahmet Yıldız\'a ait evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Merkezefendi\'nin Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak\'ta iki katlı bir evin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, evde bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine, 112 Sağlık, itfaiye ve emniyet ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Zemin kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı patlamada yaralanan 5 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- 

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