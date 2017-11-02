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DHA YURT - Datça'da orman yangını (3)

DATÇA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ 1 GÖZALTI Muğla'nın Datça İlçesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

02 Kasım 2017 06:04

DATÇA\'DAKİ YANGINLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Muğla\'nın Datça İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşımdaki güçlük ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarda sıkıntı yaşıyor. 
Yangının 2 noktadan başladığının tespit edilmesi üzerine, jandarma ekiplerince sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, alevlerin ekiplerin çevirdiği alan içerisinde kalmasını umut ettiklerini söyledi. Kaymakam Bakır, Datça Cumhuriyet Savcılığı\'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını da belirtti.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
 

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