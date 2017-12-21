DHA YURT - Darıca'da yangında can pazarı

Dumandan etkilenen 18 kişi kaldırıldıkları hastanelere kaldırıldı

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 5 katlı binanın 4\'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binanın en üst katındaki Kuran kursunda mahsur kalan kadın ve çocuklar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 18 kişi kaldırıldıkları hastanelere kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1649 Sokak\'ta 5 katlı apartmanın 4\'üncü katında kombiden kaynaklı yangın çıktı. Alevler binayı sararken, yanan binanın üst katında bulunan Kuran kursunda eğitim alan kadınlar ve çocukları mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile Kuran kursunda bulunan yaklaşık 30 kişiyi tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 18 kişi Farabi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman yaptığı açıklamada, \"Sırasöğütler Mahallemizde yangına müdahale ettik. Burada önemli olan can kaybının olmaması. Çok hızlı bir şekilde davrandık. Burası modern yeni bir bina. Buna rağmen kombide bir sorun olmuş. Çocuklarda Allah\'a şükür bir sorun yok. Olay mahallinde gerekli tahliyeler yapıldı. Dikkatli bir şekilde inceleme yapacağız. İhmal var mı, tedbirler alınmış mı? bunlarla ilgili değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacağız. Burada öğrenciler yatılı kalıyorlarmış. Konuyu daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Tahliye çalışmaları

Alevli görüntüler

Söndürme çalışmaları

Kaymakam ile röp

Haber-Kamera: Erol POLAT-Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / DARICA (KOCAELİ) (DHA)

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