DHA YURT - Darbeci Yüzbaşı, milletten özür diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına yüzbaşı İsmail Yiğit\'in bir gün önce yarım kalan esasa ilişkin savunmasıyla başlandı. Yiğit, \"Darbe girişiminde içinde bulunduğum ve ismim geçtiği için milletimden özür diliyorum\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Bugünkü duruşma, yüzbaşı İsmail Yiğit\'in dün (çarşamba) yarım kalan savunmasıyla başladı. Mahkeme heyetinden oteller bölgesinin keşfinin tekrar yapılmasını isteyen Yiğit, \"İçimizden birkaç kişiyi oraya götürüp keşif isteğimiz yerine getirilsin. Otelde güvenlik görevlisi olan Sefa Toskar\'ı darp etmedim. Hiçbir polisi de şehit etmedim. Hayatım boyunca çok çatışmaya girdim ve boş kovan toplamadım. Kimsenin okumuş üflenmiş parasına ihtiyacım yok. Bende 1 dolar hiç olmadı. İddianameyi okudum FETÖ ile bağlantım olmadığı için \'Kesin tahliye olurum\' diye düşündüm. Darbe girişiminde içinde bulunduğum ve ismim geçtiği için milletten özür diliyorum. Davayı uzatma gibi bir niyetim yok. Çünkü ailem İstanbul\'dan buraya gelip gidiyor\" dedi.

Öğle arası verilen duruşma, sanıklardan yüzbaşı Muammer Gözübüyük\'ün savunması ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Darbeci askerlerin cezaevi aracıyla getirilişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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