DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınıf arkadaşına son görev

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmit\'te vefat eden sınıf arkadaşı Nebi Güdük\'ün cenazesine katılırken, arkadaşının cenazesini omuzladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı\'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan ve ilik kanseri nedeniyle tedavi gören 66 yaşındaki Nebi Güdük yaşamını yitirdi. Bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii\'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Nebi Güdük\'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebi Güdük ve aynı camiden cenazesi kaldırılan Nezihe Saydan\'ın ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, \"Allah\'tan rahmet diliyoruz. Sizler de az önce tezkiyelerinizi yaptınız. Allah bu tezkiyelerinizi kabul buyursun. Gerek Sakarya Müftüsü İlyas kardeşim, gerek Yusuf kardeşim bizler aynı dönem İstanbul İmam Hatip mektebinde beraber okuduk. Nebi kardeşimle aynı dönemde okuduk. Nebi arkadaşımız müktedar bir arkadaşımızdır, sempatik bir arkadaşımızdı. Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim Müslüman olmayanlardan farkımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm aslında diriliştir ve geleceğe de ölüm ötesine de böyle bakarız. Tanımı da yeniden dirilmektir. Ölümü böyle tanımlayan ölümü adeta öldüren insanlarız Müslümanlar olarak. Rabbim kendi katında inanıyoruz ki kendilerine amellerinin kat ve kat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra arkadaşının cenazesinin bulunduğu tabutu omuzladı. 4 çocuk babası Güdük\'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir\'e gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından Kocaeli Valiliği\'ne ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanın gelmesi

-Cenaze namazı

-Cumhurbaşkanın ayrılması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI-KAMERA: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)

