DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da (2)



ERDOĞAN\'A COŞKULU KARŞILAMA

Trabzon Havalimanı\'ndan helikopterle Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. \'Güneysu seninle gurur duyuyor\' sloganları atan kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hediyeler dağıttı. Vatandaşların yanına çağırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylenenleri anlamayınca yöre şivesiyle, \'Deduğunden anlamayurum ki\' diye karşılık verdi. Erdoğan\'ın bu sözleri, kalabalığı güldürdü.

Otobüsten kalabalığa seslenen ve 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"2019\'a farklı yürüyeceğiz. Mart ve Kasım\'da Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınızı, bu kardeşinizi, bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız. Bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu\'dan farklı bir ses duyalım inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi\" dedi.

Daha sonra vatandaşlarla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a kalabalıktan bir kişi \'Mağduruz sizinle görüşmek istiyoruz\' yazılı pankart açtı. Hemşehrileri ile sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi\'ndeki konutuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdoğan\'ın Güneysu\'ya gelişi

-Erdoğan\'ın Konuşması

-Vatandaşlarla sohbeti

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA