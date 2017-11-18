DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder'i havadan inceledi

RİZE\'de bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle son günlerde imar tartışmasıyla gündeme gelen ve kentsel dönüşüme tabii tutulması beklenen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder\'i havadan inceledi.

Partisinin Rize, Bayburt ve Gümüşhane\'deki kongrelerine katılmak için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdi Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi\'ndeki konutundan saat 11.45 sıralarında ayrıldı. İlçede kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra bölgedeki bazı yatırımları incelemek üzere Güneysu Futbol Sahası\'ndaki helikopterle havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti. Helikopterin havalanacağı sırada çevrede toplanan çocuklar ve kalabalık cep telefonuyla da görüntü almaya çalıştı.

AYDER VE HAVA LİMANINI İNCELEDİ

Erdoğan\'ın deniz dolgu inşası süren Rize\'nin Pazar ilçesi Yeşillköy Köyü\'ndeki havalimanı inşaatını havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, TOKİ tarafından kentsel dönüşüme tabii tutulacak Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası\'nda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ayrıca kış turizmi kapsamında da Kaçkar Dağları\'nda yapılması planlanan kayak tesislerinin yapılması ön görülen alanları da havadan gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erdoğan\'ın helikopterinin havalanması

Çevrede bekleyen vatandaşlar

Detaylar

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

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