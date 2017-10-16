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DHA YURT - Çukurca sınırında patlama: 2 asker şehit (2)

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bir noktada askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı inflak ettirildi

16 Ekim 2017 19:53

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bir noktada askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Irak\'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana geldi. PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.

Haber: ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

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