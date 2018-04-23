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DHA YURT - Çorum'da zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı

ÇORUM'da düğün konvoyundaki otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 22 kişi yaralandı

23 Nisan 2018 09:36

ÇORUM\'da düğün konvoyundaki otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır 22 kişi yaralandı.
Çorum\'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç\'ın kullandığı 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla attı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada aynı istikamette seyreden ve kazayı geç fark eden aralarında düğün konvoyunun da yer aldığı çok sayıda otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. 8 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı araçlar da yola savruldu. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye, sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi. Bu sırada kaza yapan araçlardan birisi de alev aldı. Araçtaki yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Kazalı araçların bazılarının LPG\'li olması ve bazılarından da yola akaryakıt akması nedeniyle polis otosundan vatandaşlara sık sık sigara içilmemesi ve kaza yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan çevre yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan araçlardan görüntü
Çevredeki vatandaşlar ve panik anları
Kurtarma çalışmaları
Yaralıların çıkarılması ve ambulansa taşınması
Araçların çekiciler yardımıyla kaldırılması
Genel ve detaylar 
Röp.
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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