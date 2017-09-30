DHA YURT - 'Çöpten bebek sesi geliyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

KONYA\'da \'155 Polis\' ihbar hattına gelen \'çöp konteynerinde bebek ağlama sesi geliyor\' ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi\'nde meydana geldi. \'155 Polis\' ihbar hattına cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarından bebek ağlama sesi geldiği ihbarı üzerine polis ve belediye temizlik ekipleri harekete geçti. Dolu olan çöp konteynerleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle boşaltıldı. Yapılan incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.

Polis, olay yerine geldiklerinde kedilerin ses çıkardığını ve muhtemelen çıkan sesin de bebek sesine benzetilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ve temizlik işçilerinin çöpleri kontrol etmesi

-Temizlik işçilerinin çöpleri araştırması

-Çöplerin çöp kamyonuna yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

