DHA YURT - ÇÖP KAMYONUN İKİ KARDEŞİN ÜZERİNDEN GEÇMESİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK\'ta okula giden kardeşler 8 yaşındaki Ahmet ve ablası 15 yaşındaki Öznur Kasapbaşı\'nın çöp kamyonun altında kalarak yaralanmaları araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, okula giden Ahmet ve Öznur Kasapbaşı\'na çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği kardeşlerin yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Öznür Kasapbaşı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun kenarında ilerleyen çöp kamyonunun okula gitmek için karşıya geçmeye çalışan kardeşleri altına aldığı ve üzerinden geçtiği görüldü. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü H.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anının araç kamerasına yansıması

-Çevredeki vatandaşların koşuşturması

-Hastaneden detay görüntüler

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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