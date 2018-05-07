DHA YURT - Cinsel saldırı davasındaki beraatın gerekçeli kararı açıklandı

Eskişehir\'de geceleyin alkollü olarak sokakta yürüyen E.A.\'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D.\'nin (34) delil yetersizliğinden beraat edilmesinin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, \"müştekinin üzerinde bulunan pantolondan elde edilen lekede sanık T.D.\'a ait DNA profillerini bulunduğu ifade edildiği, ancak mağdurdan alınan vajinal sürtü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA\'nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkolü olan ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda sanık T.D.\'nin beraatına karar vermek gerekmiştir\" denildi.

Olay, 21 Şubat 2017 tarihinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında alkollü olarak yürüyerek evine giden E.A.\'yı gören T.D. ile O.U. (17), dönüp genç kadını takip etti. T.D. ardından bir evin garajına doğru götürdüğü E.A.\'ya burada cinsel saldırıda bulundu, O.U. ise kadının yere düşen cep telefonunu aldı. E.A.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, T.D. ve O.U.\'yu yakaladı. T.D. hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan, O.U. hakkında da Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi\'nde \'nitelikli hırsızlık\' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın son duruşması geçen 17 Nisan\'da yapıldı. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden, sanık T.D.\'nin \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi. O.U.\'nun ise geçen 10 Ekim\'de yargılandığı Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi tarafından \'hırsızlık\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir 1\'inci Ağır ceza Mahkemesi\'nin sanık T.D. hakkında verdiği beraatın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli karada şöyle denildi:\"Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılmış olan moleküler genetik incelemeler neticesinde hazırlanan raporda, müşteki E.A.\'dan alınmış olan ve olay esnasında müştekinin üzerinde bulunan pantolondan elde edilen lekede sanık T.D.\'a ait DNA profillerini bulunduğu ifade edildiği, ancak mağdurdan alınan vajinal sürtü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA\'nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkolü olan ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, kamu davasının da bundan açıldığı, bu durumda sanık T.D.\'nin beraatına karar vermek gerekmiştir. Sanık T.D. hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de sanığın bu suçları işlediğinin sabit olmaması nedeni ile sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı beraatına.\"

AVUKAT ARPACI: KARARDA KADININ SARHOŞ OLDUĞUNA VURGU YAPILIYOR

Mağdur E.A.\'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, T.D.\'ye verilen beraat kararının bozulması için kendisinin ve savcının istinaf yoluna başvurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:\"Eskişehir\'de bir üniversite öğrencisi gece vakti sokakta tecavüze uğramıştı. Buna ilişkin yapılan yargılamada sanık beraat etti. Bu beraat kararından sonra basında yer aldı bu görüntüler. Biz bu kararı çok büyük tepki ile karşılamıştık. Gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda özellikle kadının sarhoş olduğuna vurgu yapılıyor. Tecavüzün olduğu ancak üçüncü başka şahsın yaptığı yönde bir tespit var. Biz buna anlam veremiyoruz. Savcılıkta istinafta bulundu. Savcılıkta yine tanığın olmasını, sanığın DNA\'sını, üniversiteli kadının üzerinde bulunmasını da gerekçe göstererek istinafa başvurdu. Burada bizim en çok tepki gösterdiğimiz konu, gece vakti bir kadının sokakta olmasını hele bir de sarhoşsa tecavüze kapı açabileceği konusundaki tespitti bizim en çok kızdığımız nokta. Bu noktada biz istinafa gideceğiz. Bu kararın bozulacağı yönünde inancımız var. Savcılığın da bu konuda başvurusu var. Bu kararın kadın haklarına yapılan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. İstinaf mahkemesi de bunu mutlaka bozacaktır diye düşünüyorum.\"

Görüntü dökümü:

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-Avukat Pınar Çelik Arpacı\'nın konuşması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

