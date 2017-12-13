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DHA YURT - CİNNET GEÇİREN BABA EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de cinnet geçiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atlayarak komaya girdi

13 Aralık 2017 10:35

Kayseri\'de cinnet geçiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atlayarak komaya girdi.

Olay, Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman\'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman\'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman\'ın komaya girdiği öğrenildi.

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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