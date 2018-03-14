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DHA YURT - Çiftlik Bank'ın yöneticisi adliyeye sevk edildi

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak, İstanbul'da yakalandı

14 Mart 2018 16:28

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank\'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı\'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak, İstanbul\'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak işe güvenlik görevlisi olarak alındığını sonra yönetim kurulu üyesi yapıldığını ileri sürdü. Şirketin yöneticilerinden S.A.ise savcılığa teslim oldu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararı ile Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi\'nde arama yapılırken, evraklara el konuldu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank\'ın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Taraklı\'da bulunan tesislerin sorumlusu olan Cemal Çolak\'ı (35) İstanbul Üsküdar\'daki evine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Cemal Çolak, Taraklı\'daki tesise güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını ifade etti. Cemal Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar sebebiyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla arama yapılan Taraklı\'daki tesiste bulunan 21 bin 529 adet tavuk, yed-i emin olarak bakım sorumlusuna zimmetlendi.

SAVCILIĞA TESLİM OLDU
Sakarya Polisi, şirketin CEO\'su ve Genel Müdürü Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Aydın\'ın eşi ve yönetim kurulu üyesi S.A. ise Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cemal Çolak\'ın adliyeye sevki

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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