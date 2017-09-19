DHA YURT - CHP'nin 'Fındık' yürüyüşü ikinci gününde /EK

CHP\'nin \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji öğle saatlerinde Bulancak’a ulaştı. Vatandaşlar tarafından karşılanan gruba seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ yürüyüşünün yarın sona ereceğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üreticilere sesleneceğini söyledi.

Bundan sonra da her zaman fındık üreticisinin yanında olacakların ifade eden Özel, “Bundan sonraki süreçte de fındık üreticisinin dostu olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin, işçilerin, emekçilerin dayanışma duygularını sizlere getirmeye devam edeceğiz\" dedi. Bir süre daha yürüyen grup ilçe çıkışında yemek molası verdi. Bu arada Giresun Merkez Muhtarlar Derneği’ne bağlı muhtarlar Giresun Belediye Bandosu’nun çaldığı İzmir Marşı ile grubun yanına geldi. CHP Grup Başkanvekili Özel ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından karşılanan muhtarlar bir süre sohbet etti. Yürüyüşüne devam eden grup Giresun’un Ayvasıl mevkiinde mola vererek ikinci gün yürüyüşünü sona erdirdi. Mola yerine gelen gruptakileri jandarma ekipleri tek tek aradı. Yarın öğleden sonra başlayacak \'Fındık İçin Yürüyoruz\' kortejine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş detayları

-Grubun karşılanması

-Özgür Özel\'in konuşması

-İzmir Marşı ile grubun yanına gelen muhtarlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)