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DHA YURT - CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı/EK

KORTEJ GİRESUN PİRAZİZ'E ULAŞTI CHP tarafından bugün saat 11

18 Eylül 2017 21:54

KORTEJ GİRESUN PİRAZİZ\'E ULAŞTI

CHP tarafından bugün saat 11.30\'da Ordu\'dan başlayan \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne saat 18.20\'de ulaştı. Yürüyüşe katılanlar, Özel Harekat Polisi, jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yürüyüşünü sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer\'de yürüyüşü yakından takip ediyor. Yürüyüşte her 6 kilometrede yarım saat mola verilirken, yürüyüşe katılanlara su, kır pidesi ve çay ikramında da bulunuldu. Yürüyüş boyunca 3 farklı noktada mola verildi. Ordu\'dan Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne 21 kilometre yürüyen kortejdekiler, Piraziz Belediyesi önünde gece konaklayacakları alanda mola verdi. Yürüyüş yarın sabah Piraziz\'den Giresun il merkezine devam edecek.


Görüntü Dökümü
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-Yürüyüşten görüntü
-Moladan görüntü
-İkram dağıtılırken görüntü
-Giresun Piraziz\'e girişten görüntü
-Piraziz\'de konaklama yerinden görüntü
-Güvenlik güçlerinden görüntü

(SÜRE: 6.30 - BOYUT: 390 MB)
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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