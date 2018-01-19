DHA YURT - CHP'lilerden 'fotoğraf' tepkisi

Adana\'da CHP\'li kadınlar, 25 Kasım 2014\'te \'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde yaptıkları eylemde çekilen fotoğrafları üzerinde, bilgisayar programıyla değişiklik yapılarak, uygunsuz ifadeler kullanılmasına tepki gösterdi.

CHP Adana Kadın Kolları\'nın 25 Kasım 2014\'te \'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde yaptığı eyleme katılanlar, \'Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar\' yazılı pankart açtı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, pankart üzerindeki slogan bilgisayar programıyla değiştirilerek uygunsuz ifadeler yazıldı. Bu fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti\'nde CHP İl Başkanı Ayhan Barut ve 2014 yılında CHP İl Kadın Kolları Başkanı olan Rukiye Çinkılıç ile birlikte basın açıklaması yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, savcıların bu konuda adım atmasını istedi. Photoshop uygulamasıyla eylemde çekilen fotoğrafın değiştirilip çirkin ifadeler eklendiğini anlatan Yasemin Yılmaz, \"Üzerinde oynama yapılan fotoğraf sosyal medyada yayınlanarak adeta bir linç kampanyası başlatılmıştır. Alçakça hile ile yapılan bu işlemin hukukla, ahlakla, adapla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur. İnsanlık onuruna aykırı bu işlem açıkca kin ve nefret suçudur. Kadınlara yapılan bu saldırı ve haksızlıklar hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır\" dedi. Kadınların haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeyi sürdüreceğini belirten Yılmaz, \"Ancak bu işlemi yapanlar açıkca suç işlemişlerdir ve hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır. Alçakça yapılan bu saldırıyı kınıyor, Cumhuriyet savcılarını bu suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz\'ın açıklaması

- Genel görüntü

- CHP\'li kadınlardan görüntü

- Alkışlamaları

- CHP İl Başkanı Ayhan Barut\'un görüntüsü

- Detay

SÜRE:01\'12\" BOYUT:74 mb

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)