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DHA YURT - CHP'li Tezcan'dan savcılığın 'Adil Öksüz' açıklamasına tepki: Adil Öksüz'ü koruyan el, hala korumaya devam etmek niyetinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adil Öksüz'le ilgili açıklamasına ilişkin "Savcılık, belli ki Adil Öksüz üzerindeki giz perdesinin aydınlanması konusunda bir kararlı girişim içerisinde olma niyetind

26 Ağustos 2017 20:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Adil Öksüz\'le ilgili açıklamasına ilişkin \"Savcılık, belli ki Adil Öksüz üzerindeki giz perdesinin aydınlanması konusunda bir kararlı girişim içerisinde olma niyetinde değil. Belli ki Adil Öksüz\'ü koruyan el, hala korumaya devam etmek niyetinde; ama biz de bu işi açığa çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savcılığın açıklamasının ciddiye alınabilir hiçbir yanı yoktur\" dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, partisinin \'Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı, Çanakkale\'deki kamp alanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ\'nün \'hava kuvvetleri imamı\' firari Adil Öksüz\'le ilgili yaptığı açıklamayı eleştiren Tezcan, \"Bu açıklamanın ciddiye alınabilir hiçbir yanı yok. Niye yok? Çünkü biz, açıklamamızı kendi kafamızdan uydurmadık. Tam da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın belgelerinde yazanları söyledik. Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bir yerden gelmiş de biz onu yorumlamış değiliz\" diye konuştu. 

\"SAVCILIĞIN AÇIKLAMASININ CİDDİYE ALINABİLİR HİÇBİR YANI YOK\"
Adil Öksüz\'le ilgili elde ettikleri mahkeme kayıtlarını da kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, şunları söyledi: \"Bu kadar kaydın tamamı bir tane Adil Öksüz, sadece alttaki üç tanesi başka Adil Öksüz\'ün. Şimdi başka bir kimlik numarası uydurmuşlar. İyi de bunu ben söylemedim ki. Bu yazıda sen söylüyorsun. \'Ekte ben gönderiyorum. Şu kimlik numaralı Adil Öksüz\'ün uçuş kayıtlarını\' diyor. O uçuş kayıtları da Elazığ\'dan İzmir\'e uçmuş aktarmalı olarak. Savcılık, belli ki Adil Öksüz üzerindeki giz perdesinin aydınlanması konusunda bir kararlı girişim içerisinde olma niyetinde değil. Belli ki Adil Öksüz\'ü koruyan el, hala korumaya devam etmek niyetinde; ama biz de bu işi açığa çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerçek dışıdır. Savcılığın açıklamasının ciddiye alınabilir hiçbir yanı yoktur\"

Görüntü Dökümü:
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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın açıklamaları
-Tezcan\'ın belgeleri göstermesi

(GÖRÜNTÜ GEÇİDLİ)

Haber: ÇANAKKALE, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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