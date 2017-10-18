DHA YURT - CHP heyeti, göçük faciasını araştırmak için Şırnak'ta

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Sizgin Tanrıkulu ve Fatma Kaplan Hürriyet, Şırnak\'ta dün 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olay göçük faciasını araştırmak için kentte geldi. CHP Milletvekilleri dünkü faciada yaşamlarını yitirenlerin taziyelerinide ziyaret etti.

Şırnak\'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, ilk olarak göçükte hayatını kaybeden 7 kişi için kurulun taziye evini ziyaret etti. Kent merkezinde bulunan Vali Kamil Acun Külliye Camii\'nde kurulan taziye çadırında göçükte hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir arayla Tanrıkulu ve Hürriyet, ailelere baş sağlığında bulundu. Taziye çadırında Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu telefonla arayarak, madencilerin aileleriyle görüştürdü. CHP\'li heyetin göçükle ilgili yapacakların incemeleriyle ilgili yarın Şırnak\'ta basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-CHP\'lilerin taziye çadırına gelişi

-Ailelerle görüşmeleri

-Hayatını kaybedenlerinin yakınları Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmesi

-Heyetin taziye çadırından ayrılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)