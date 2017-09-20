DHA YURT - Çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti (3)

CENAZE ANTALYA\'YA GÖNDERİLDİ

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bu sabah intihar eden çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı Morgu\'ndan alınarak cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

\"SORUŞTURMANIN İDDİANAME AŞAMASINA GELMEDİ\"

Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Fikri Doğan, çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın henüz iddianame aşamasına gelmediğini söyledi. Bugün intihar haberini soruşturmayı takip eden savcıdan aldıklarını belirten Doğan, olayın ayrıntılarının ise henüz netleşmediğini kaydetti. İntiharın ardından hukuki olarak cinayet şüphelisi hakkında \'takipsizlik\' kararı verilebileceğini vurgulayan Doğan, \"Şu an cinayet şüphelisinin eşi tutuklu. Olayın ardından suç aletlerini bir çukura atıp gömülmesine yardım ettiğini biliyoruz. \'Cinayete iştirak\' ve \'suç delillerini karartma\' suçundan eşi hakkında yeni bir iddianame hazırlanabilir\" dedi.

\"KARANLIKTA KALAN NOKTALAR BİRAZ DAHA KARARDI\"

İntihar eden şüphelinin cinayeti işlediğine ilişkin ellerinde yeterli delil olduğunu ancak kendisini buna iten nedenler ve kimseler konusunda henüz yeterli bilgi bulunmadığını aktaran Doğan, \"Bu konuda karanlıkta kalan noktalar intiharla birlikte biraz daha karardı. Bu nedenle intiharın şeklinin tam olarak netleşmesi gerekiyor. Bu cinayet olayının arkasında başka birilerinin olup olmadığı merak ediliyordu. Bu intiharın arkasında da azmettirme ve yardım etme konusunda başkalarının olup olmadığı netleştirilmeli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: Avukat Fikri Doğan,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracından

- Cenazenin cezaevi ceza aracından indirilmesi

- Cenazenin diğer cenaze aracına bindirilmesi

- Morgtan detay

Haber- Kamera: Ergün TOS- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)