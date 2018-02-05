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DHA YURT - Cenaze yolunda kaza: 1 ölü,1'i ağır 11 yaralı

KASTAMONU'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak devrilen minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1'i ağır 11 kişi de yaralandı

05 Şubat 2018 09:42

KASTAMONU\'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak devrilen minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı.
Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinden Samsun\'un Vezirköprü ilçesindeki cenazeye katılmak için yola çıkan Mehmet Balcı\'nın yönetimindeki 41 LG 822 plakalı minibüs sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop yolunun 10\'uncu kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Minibüste bulunan yaralılar Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 73 yaşındaki Emine Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve yaralanan diğer yolculardan 5 yaşındaki Ayşe Rümeysa Çalışkan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken sürücü Mehmet Balcı, Ayşe Çalışkan, Miraç Öztürkel, Sabire Öztürkel, Fatma Hafize Koç, Mahmut Balcı, Naime Çalışkan, Emine Güngör, Hasan Akça, Reşit Akça ve Mehmet İşler\'in durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Kaza yapan minibüs
-Jandarma
-Kaza yeri
-Hastane
SÜRE: 01.15 - BOYUT: 46 MB
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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