T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Çatıda çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçi öldü

NİĞDE'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak yanarak can verdi

07 Ekim 2017 17:53

NİĞDE\'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak yanarak can verdi.
Selçuk Mahallesi Deniz Sokak\'taki 9 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler yangını hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Bu arada olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiyesi de yangına  müdahale etti. Çatıyı kaplayan alevler arasında kalan Coşkun Arpak kaçamayınca yanarak öldü. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Yangından detay görüntü
-İtfaiye erleri müdahale ederken görüntü
-İtfaiye erlerinden görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Ambulanstan  görüntü
-Yangın alevlerinden görüntü
-İtfaiye erlerinden detay görüntü
-Dumandan etkilenen erlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)

==================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NİĞDECoşkun ArpakSelçuk Mahallesi Deniz SokakBuNiğde BelediyesiAlevOlaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ YangındanAli KADI NİĞDE DHA ==================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24