DHA YURT - Çatıda çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçi öldü

NİĞDE\'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak yanarak can verdi.

Selçuk Mahallesi Deniz Sokak\'taki 9 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler yangını hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Bu arada olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale etti. Çatıyı kaplayan alevler arasında kalan Coşkun Arpak kaçamayınca yanarak öldü. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından detay görüntü

-İtfaiye erleri müdahale ederken görüntü

-İtfaiye erlerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Yangın alevlerinden görüntü

-İtfaiye erlerinden detay görüntü

-Dumandan etkilenen erlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)

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