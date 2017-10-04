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DHA YURT - Çankırı'da çifte şehit acısı (3)

ŞEHİT ÇELİK’İN ANNE VE BABASI ÇUBUK İLÇESİ’NE GETİRİLDİ Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli piyade er Olcay

04 Ekim 2017 22:10

ŞEHİT ÇELİK’İN ANNE VE BABASI ÇUBUK İLÇESİ’NE GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli piyade er Olcay Çelik’in babası Muammer Çelik ve annesi Hacer Çelik, acı haberi aldıktan sonra Çankırı’dan, diğer çocuklarının yaşadığı Ankara’nın Çubuk İlçesi’ndeki evlerine getirildi. Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken Kur’an okundu, dualar edildi. Çelik’in naaşının yarın getirilmesi halinde Çankırı’nın Yapraklı İlçesi Yüklü Köyü\'nde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şehit evinden görüntü
-Taziyeye gelenlerden görüntü

Haber: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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