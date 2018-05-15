DHA YURT - Çanakkale'de kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü, 13 kişi kurtarıldı (2)

ÖLENLER AFGANLI

Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3\'ü çocuk 7 kişinin de Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Kurtarılan 13 kişiden 1\'inin İranlı, diğerlerinin de Afganlı olduğu belirlenirken, teknede başka kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ancak, sahil güvenlik ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını gün ağarıncaya kadar sürdüreceği kaydedildi.

Tekne faciasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konulurken, kurtarılan 13 kişi de yine aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)