DHA YURT - Çanakkale'de altın madenine çevreci tepkisi

ÇANAKKALE Merkezine bağlı Kirazlı Köyü\'nde yakın zamanda işletmeye açılması beklenen altın madeni için ağaç kesimine başlanması, çevrecileri harekete geçirdi. Çevreciler ile beraber CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve belediye meclis üyeleri, ağaç kesiminin yapıldığı alanda incelemede bulundu. Başkan Gökhan, mücadeleleri sonunda duran çalışmaların yeniden başladığına dikkat çekerek, “Bir tane altıncımız, Zarrab\'ımız vardı, şimdi Alamos Goldçumuz var. Zarrab\'ın başına ne geldiğini gördük. İnşallah Alamos Gold\'un da başına o gelecek. Çünkü doğanın tahribi, sahtekarlık ve hilekarlık yaradan katında makbul sayılmaz\" diyerek tepki gösterdi.

Kirazlı bölgesinde, Kanadalı Alamos Gold şirketi adına Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletmeye açılmak üzere yürütüldüğü ileri sürülen altın madeni çalışmaları için yapılan ağaç kesimi tepkilere neden oldu.CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, değişik partilerin belediye meclis üyeleri, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri, İda Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Meclisleri üyeleri bölgede bir teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. Pekmez Deresi bölgesinde orman içinde ağaç kesimin yapıldığı yerlerde incelemelerde bulunan heyete, İda Dayanışma Derneği üyesi Dr. İlhan Pirinçciler, sahada yapılan ağaç kesimiyle ilgili bilgi verdi. Çevreciler gezi boyunca, “Altıncı şirket, Kirazlı\'yı terk et\" sloganı attı, doğa konulu şiirler seslendirdi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ağaç kesimi yapılan sahada geziye katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şuan bir doğa katliamının yapıldığı dere içerisindeyiz. Burada, bu vadide ne kadar ağaç varsa hepsi katledilecek. Bunun başlangıcındayız\" diye seslendi.

CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ise, “Kazdağları bir dünya mirası. Bizim çocuklarımıza gelecekte bırakacağımız bir miras. Bu bölge aynı zamanda Çanakkale\'mizin tek su içme kaynağı olan Atikhisar Barajı\'nın da çevresi, koruma alanı. Eğer biz bu bölgeyi kirletirsek, Atikhisar Barajı\'mızı, su kaynağımızı da kirleteceğimizin acaba farkında mıyız?\" diye sordu.

İncelemesini tamamlayan katılımcılar daha sonra maden sahasının yakınında bulunan Bayramiç İlçesi Cazgirler Köyü\'ne giderek, kahvehane bahçesinde muhtar Reyhan Kaymak ve köylülere konu hakkında bilgi sundu.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, burada basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, altın madeninin kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı\'nı zehirleyeceğini belirtti. Bunu da Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'nün (DSİ) haritası üzerinden Atikhisar Barajı\'nı, koruma havzasını ve maden sahalarını göstererek tarif etti. Başkan Gökhan, Atikhisar Barajı\'nın koruma sahası içerisinde bir altın işletmesinin açılması için harekete geçildiğini ve bunun içinde ağaçların kesilmeye başlandığını belirterek, “Gezi sırasında altın çıkarmak için kaldırılacak tepelerden çıkacak zehirli toprağın depolanacağı alanı gördük. Gezdiğimiz dere boyunda ise ağaçların kesildiğini gördük. Kazdağlarının, dünyanın oksijeni en yüksek ikinci dağ olduğunu unutmayalım. Bu oksijende bu ormanlardan kaynaklanıyor. Kurulmak istenen altın işleme madeniyle ilgili mücadele ilk kez yapılmıyor. Daha öncede yaptık. Bir geri adım atıldı, durdu. Şimdi yeniden bir hamle başladı. Bir tane altıncımız, Zarrab\'ımız vardı, şimdi Alamos Goldçumuz var. Ama Zarrab\'ın başına ne geldiğini gördük. İnşallah Alamos Gold\'un da başına o gelecek. Çünkü doğanın tahribi, sahtekarlık ve hilekarlık yaradan katında makbul sayılmaz. Biz onun için mücadele ediyoruz. Hep beraber buradayız. Biz köylülerle konuştuk. Onlarda bu doğanın yok olmasını istemiyorlar. Sadece bir kere, kaç tonsa altın alınacak. Ama çıkacak olan altının yüzde 95\'i yurtdışında bir şirket tarafından alınıp götürülecek. Bize, beyan edilecek altının yüzde 5\'i kalacak. Ne kadar beyan edilirse, değer mi?ö diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ise, çevreyi kirletenlerin, çocukların geleceğini de kirlettiğini belirterek, “Şuanda Çanakkale halkının tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajımız, su havzamız ve Çanakkale halkının sağlığı ciddi tehdit altında. Çünkü barajın su havzasını koruma alanında altın şirketleri faaliyet gösteriyorlar. Eğer siyanürle altın madeni işletmeciliğinde bu zehirler, bu ağır metaller, yeraltı sularımıza derelerimize, barajlarımıza karışırsa, işte her şey o zaman biter. Biz toprağımızın, havamızın, suyumuzun, bu müstesna coğrafyanın, Çanakkale halkının, çevrenin yanındayız. Ama birileri altın şirketlerinin yanında maalesef. Hani Hıyanet-i Vatani\'ye diyorlar ya, işte eğer bu altın şirketlerine bu bölgede, bu havzada işletme ruhsatı verilirse, asıl Hıyanet-i Vatani\'ye budur\" dedi.

Cazgirler Köyü Muhtarı Reyhan Kaymak ise, “Şimdi bu çalışmadan dolayı halkımız ve köylümüz endişeli. Su kaynaklarına verilebilecek olan zararlardan bahsedildi. Atikhisar Barajı\'nın tamamen Çanakkale ilinin bundan zarar göreceğinden bahsedildi. Köyümüze yakın olan Kaletepesi, Çatalkaya, Kirazlı dağı arasındaki Vadide, Ayı mağaraları dediğimiz bölgede çalışma yapılacak. Bizde takip ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyetin ağaç kesimi yapılan alanda incelemesi.

Ülgür Gökhan\'ın ağaç kesilen alanda konuşması.

Muharrem Erkek\'in ağaç kesilen alanda konuşması.

Heyetin köy kahvesinde muhtar ve köylülerle konuşması.

Maden sahasının kurulacağı alandan görüntü.

Ülgür Gökhan ile röp.

Muharrem Erkek ile röp.

Reyhan Kaymak ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

================================================