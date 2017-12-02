DHA YURT - Çanakkale'de ada seferleri fırtına nedeniyle iptal

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada ve Bozcaada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 07.00 ve Kabatepe\'den 09.00, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada\'dan 07.15 ve Geyikli\'den 08.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gestaş feribot iskelesinden görüntü

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü

-Kordonda oluşan dalgalardan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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