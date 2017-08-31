T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Çanakkale'de 33 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı

31 Ağustos 2017 00:01

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı.
Kadırga Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 33 kaçak, dün gece saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-8 Bot Komutanlığı\'nın denizden 2 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Senegal uyruklu 33 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------------
- Yakalanan kaçaklardan görüntüler
- Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyvacıkYunanistan Midilli AdasıKadırga BurnuSahil GüvenlikTCSG8 Bot KomutanlığıSuriye AfganistanSenegalKüçükkuyu Sahil Güvenlik KarakoluKaçaklarAyvacık Yabancılar Geri Gönderme MerkeziGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yakalanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24