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DHA YURT - Cam fabrikasında kimyasal sızıntı: 28 işçi tedavi altında

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 28 işçi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı

10 Nisan 2018 07:51

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 28 işçi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saray\'ın Çukurtyurt Mahallesi\'nde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada, cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı yaşandı. Bir süre sonra işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma görülmesi üzerine, Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı. Saray Devlet Hastanesi\'nde 10 işçi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 5 işçi ise Saray Devlet Hastanesi\'nde bulunuyor. Toplam 28 işçinin tedavileri hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde devam ediyor.
Fabrikada çalışan ve hastanede tedavisi süreni bir işçi, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, \"Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan yaklaşık 30 işçi rahatsızlandı ve hastanelere geldik\" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olayın meydana geldiği fabrika
Fabrikadan detaylar
(ek)
Çorlu Devlet Hastanesi
Hastane önündeki ambulanslar
Çerkezköy Devlet Hastanesi
Hastane önünden detaylar
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY / SARAY(Tekirdağ),(DHA)
(EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

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