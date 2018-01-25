DHA YURT - Burseya Dağı'nda ÖSO birlikleri YPG mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı 

Zeytin Dalı Harekatı 6\'ncı gününde, Sınırdan top sesleri geliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\', 6\'ncı gününe girdi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin\'e doğru ilerlerken, gece boyunda top sesleri duyuldu. Kilis\'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği Çalık Camii\'ndeki hasarın boyutu da gündüz ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin cumartesi günü saat 17.00\'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugüne kadar 287 terörist etkisiz hale getirilirken 3 asker de şehit düştü. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK\'lıların Hatay ve Kilis\'e attığı roketlerle ise Reyhanlı\'da 1 Suriyeli, Kırıkhan\'da EnerjiSa çalışanı Şahin Elitaş yaşamını yitirirken dün akşam saatlerinde Kilis\'te tarihi Çalık Camii ile bir eve isabet eden roketli saldırıda ise 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir ile Suriyeli 3 çocuk babası Tarık Tabak yaşamını kaybetti.

Gece boyunca ise TSK\'nın Suriye\'ye geçiş yaptığı Kilis ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde top atışları duyuldu. Askerler ile ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin\'e ilerleyişi sürüyor, Türkiye sınırı ile Afrin arasındaki birçok köyün ise kontrolü sağlandı.

BURSEYA DAĞI\'NDA ÖSO BİRLİKLERİ YPG MEVZİLERİNİ AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ ALTINA ALDI

Zeytin Dalı Harekatı harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırındaki Burseya Dağı\'nda çatışmalar zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Burseya Dağı\'nda bulunan ÖSO birlikleri YPG mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO birliklerinin Burseya Dağı\'ndaki YPG mevzilerine ağır silahlarla ateş açma anı

Haber: KİLİS - (AZEZ) - HATAY - SURİYE (DHA)

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