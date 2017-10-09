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DHA YURT - Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Banbal (40) hayatını kaybetti

09 Ekim 2017 06:58

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Banbal (40) hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, N.D.(27) idaresindeki 16 STR 18 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek, Heykel Caddesi istikametinde seyir halinde olan karşı şeritteki 59 YB 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde yolun kenarındaki kaldırıma savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 59 YB 519 plakalı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Osman Banbal, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Banbal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZAYA SEBEP OLAN OTOMOBİLDEKİLER KAÇTI
Banbal\'ın otomobiline çarpan diğer sürücü N.D. kazada hafif yaralandı. N.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan N.D.\'nin kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi ise kazanın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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Olay yerinden görüntüler
Sağlık ekiplerinden görüntüler
Polis ekiplerinden görüntüler
Kazalı araçlardan görüntüler
SÜRE: 2 dakika 02 saniye - BOYUT: 363 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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