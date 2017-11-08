DHA YURT - BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA PATLAMA VE GÖÇÜK: 5 ÖLÜ, 16 YARALI 

BURSA\'nın merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikasının boyahane bölümünde buhar kazanında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, aralarında fabrika sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir\'in de bulunduğu 5 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Fabrika binasının enkaz yığınına dönüştüğü patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki işyeri ve araçta da hasar oluştu.

Bugün saat 10.49\'da, merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde Şükrü Demir\'e ait Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nın boyahane bölümünde, 9 işçinin çalıştığı sırada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrika binasında göçük meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, haber verilmesi sonucu 112 Acil Servisi\'ne ait ambulanslar, AFGAD, AKUT ve NAK ekipleri de bölgeye ulaştı. Can pazarının yaşandığı patlama sonrası enkaz altından 4 işçinin cansız bedeni çıkartılırken, hastaneye sevk edilen ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılardan 1\'i de yolda yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki işyeri ve araçta da hasar oluştu. 30\'dan fazla aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da kısa süre sonra olay yerine geldi. Arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali İzzettin Küçük, patlamanın buhar kazanında yüksek basınç sonucu gaz sıkışmasından meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Vali Küçük, patlama sonucunda 4 işçinin olay yerinde 1 ağır yaralı işçinin ise hastaneye yetiştirilemeden yolda öldüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin ise işyeri sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma, Mudariye Devlet ve Çekirge Devlet hastanelerine aralarında durumu ağır olanların da olduğu toplam 16 yaralının getirilip tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ENKAZ ALTINDA CANLI ARANDI

Olayın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan özel eğitim alan köpekler, enkaz altında uzun süre canlı arandı. Ekipler zaman olay yerindeki vatandaşları uzaklaştırıp, iş makinelerini durdurarak enkaz altındakilere seslenerek tepki bekledi. Yapılan çalışmalar sonucu, başka kimse olmadığı belirlendi.

BAKANLIK ÜÇ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bu arada patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu, fabrika hakkında araştırma ve inceleme yapması için 3 müfettişi görevlendirdi. Müfttişler fabrikanın çalışma koşullarını araştıracak.

MMO İNCELEME YAPACAK

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili inceleme yapacaklarını belirtti. Mart, ilk bilgilere göre patlayan kazanın ani basınç yükselmesiyle yaşanmış olabileceğini belirterek, “Bomba etkisi oluşarak patlama meydana gelmiş ve büyük hasara yol açmıştır. Otomasyon sistemindeki arızalardan kaynaklanmış olabilir, tabii en büyük etkenlerden biri fabrikalardaki kazanların denetimsizlik nedeniyle kullanma sürelerini geçirmeleridir. Yapacağımız ayrıntılı çalışmaların ardından patlamanın neden kaynaklandığını kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

