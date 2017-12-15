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DHA YURT - Bursa'da Suriyeli ailenin evine molotoflu saldırı

BURSA'da 6 kişilik Suriyeli  bir ailenin yaşadığı eve molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi

15 Aralık 2017 06:51

BURSA\'da 6 kişilik Suriyeli  bir ailenin yaşadığı eve molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile sokağa gelen 2 şüpheli, otomobilden inerek daha önceden hazırladıkları molotof kokteyllerini 6 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evin balkonuna ve penceresine fırlattı. 2 şüpheli daha sonra sokağa geldikleri otomobil ile kaçarak kayıplara karıştı. Sesleri duyarak uyanan aile alevlere ise kendi imkanları ile müdahale ederken durum hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri ise çevrede incelemelerde bulundu. Yangın sonrası evde ve park halindeki bir kamyonette maddi hasar meydana gelirken, kaçan şüphelilerin kullanıma hazır 2 molotof kokteylini de olay yerinde bıraktıkları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanı molotof kokteyllerine el koyarak incelemeye aldı. Polis, molotoflu saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Molotof kokteyllerinden görüntüler
Yanan ev ve zarar gören kamyonetten görüntüler
Polis ekiplerinin inceleme yapması

SÜRE: 01 DK 24 SN - BOYUT: 229 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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