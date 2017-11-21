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DHA YURT - Bursa’da silahlı iki gaspçı marketi soydu

BURSA’da bir markete gelen silahlı iki kişi, işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı alarak kaçtı

21 Kasım 2017 04:53

BURSA’da bir markete gelen silahlı iki kişi, işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı alarak kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 22.23’te Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Market sahibi 35 yaşındaki Abdülmecit Dalmışlar, işyerini kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada, biri siyah deri montlu diğeri mavi spor eşofmanlı, yüzleri maskeli iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girdi. Silahlı gaspçılardan biri işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı deterjan reyonuna götürerek etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak iç çamaşırına doldurdu. Paraları alan soyguncular koşarak izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından Abdülmecit Dalmışlar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
Zanlıların markete gelmesi
Silah çekmeleri
Abdülmecit Dalmışlar’ı reyona götürmeleri
Kasadan paraların alınması
Zanlıların olay yerinden kaçmaları
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(AKTÜEL)
Polis ekiplerinin kayıtları incelemesi
Detay görüntüler
Süre: 2 dakika 36 saniye - Boyut: 144 MB

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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